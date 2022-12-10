У Херсоні сьогодні, 10 грудня місцеві жителі чують вибухи. Тим часом частина міста залишилася без світла через нічні та ранкові обстріли росіян.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

"Вибухи лунають у Херсоні, бережіть себе", - пишуть в мережі.

Разом з тим очільник Херсонської ОВА повідомив, що вночі та вранці російські окупанти знову обстрілювали Херсон.

"Через пошкодження ліній електроживлення знову без світла залишилися: центр міста, Шуменський мікрорайон, селище Степанівка", - пише Янушевич.

За його словами, без електрики залишилися 2549 абонентів.

Ремонтні бригади енергетиків вже приступили до відновлювальних робіт.