У Севастополі та Сімферополі пролунали сильні вибухи [ Редагувати ]
У суботу ввечері, 10 грудня, у тимчасово окупованих Севастополі та Сімферополі було чути гучні вибухи. Про це повідомляється у соцмережі.
За словами очевидців, гучний вибух було чутно в районі аеропорту Севастополя. Водночас вибух у Сімферополі був чутний у Саках та Бахчисараї.
За інформацією ТАСС, у Севастополі було чути звуки роботи системи ППО.
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