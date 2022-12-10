У суботу ввечері, 10 грудня, у тимчасово окупованих Севастополі та Сімферополі було чути гучні вибухи. Про це повідомляється у соцмережі.

За словами очевидців, гучний вибух було чутно в районі аеропорту Севастополя. Водночас вибух у Сімферополі був чутний у Саках та Бахчисараї.

За інформацією ТАСС, у Севастополі було чути звуки роботи системи ППО.