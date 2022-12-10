Близько 30% території України потребує розмінування. Багато регіонів забруднені снарядами, що не розірвалися, і встановленими мінами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 568 звільнених населених пунктах. Підрозділи ДСНС обстежили та очистили 76 га територій, вилучили понад 300 тисяч ВНП. Близько 30% території країни ще потребують розмінування.

У поліції нагадали, що першими після військових на деокуповані території заходять поліцейські та ДСНС. Вони проводять стабілізаційні заходи: розмінують території, проводять зачистки, фіксують військові злочини та працюють із місцевим населенням.