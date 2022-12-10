"Майже третина території України потребує розмінування" - МВС [ Редагувати ]
Близько 30% території України потребує розмінування. Багато регіонів забруднені снарядами, що не розірвалися, і встановленими мінами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 568 звільнених населених пунктах. Підрозділи ДСНС обстежили та очистили 76 га територій, вилучили понад 300 тисяч ВНП. Близько 30% території країни ще потребують розмінування.
У поліції нагадали, що першими після військових на деокуповані території заходять поліцейські та ДСНС. Вони проводять стабілізаційні заходи: розмінують території, проводять зачистки, фіксують військові злочини та працюють із місцевим населенням.
Війна – суцільне порушення прав людини. З початку повномасштабного вторгнення українці зіткнулися з тотальним насильством: вбивства, тортури, сексуальні злочини, полон, депортація, фільтрація, руйнація цивільної та критичної інфраструктури.
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