ЧС-2022: збірна Франції переграла Англію [ Редагувати ]
У суботу, 10 грудня, чвертьфінальний матч чемпіонату світу-2022 у Катарі завершився перемогою національної команди Франції над збірною Англії.
Про це свідчить результат поєдинку.
- Чемпіонат світу-2022, 1/4 фіналу
- Англія – Франція – 1:2
- Голи: Кейн, 54 (пенальті) – Чуамені, 17, Жиру, 78
- Нереалізований пенальті: Кейн, 84 (А)
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