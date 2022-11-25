За дев'ять місяців, які пройшли після початку вторгнення в Україну, росія витратила на війну $82 млрд - чверть річного бюджету. Про це пише український Forbes.

Основою для розрахунків стали дані Генштабу ЗСУ про втрати техніки та живої сили російської армії, а також про кількість випущених ракет та інтенсивність артилерійських обстрілів.

Ця оцінка ($82 млрд), зазначає видання, включає лише безпосередні видатки, які необхідні для підтримки військових дій. Постійні видатки на оборону та втрати економіки рф через війну та санкції не враховувалися.

У 2021 році всі бюджетні доходи росії становили в перерахунку на американські долари 340 мільярдів.

За підрахунками українського Forbes, восени росія витрачала на війну щонайменше $10 млрд на місяць - удвічі більше, ніж на початковому етапі вторгнення.

Витрати різко зросли після мобілізації - до армії призвали більше людей, відтак зросли видатки на грошові виплати учасникам, екіпірування та озброєння для них, а також на компенсації постраждалим та сім'ям загиблих.

Також значна частина видатків на війну - понад $14 млрд, припала на ракетні обстріли. За приблизними оцінками, за 9 місяців з моменту вторгнення по українській території випустили понад чотири тисячі ракет, середня вартість кожної - $3 млн. На артилерійські снаряди витратили майже $5,5 млрд.

Втрати техніки російської армії, насамперед танків і літаків, оцінили у $20,8 млрд.

Витрати на війну зростають, а надходження до російського бюджету від продажу енергоносіїв скорочуються, зазначає Forbes. У 2023 році російський бюджет може не впоратися з таким навантаженням.

Нагадаємо, втрати росії вже перевалили за 86 000 військових вбитими.