російські окупанти, які воюють проти України, заявляють про численні проблеми у забезпеченні військ. При цьому російський диктатор володимир путін ігнорує їхні скарги.

Про це заявив володимир путін.

Так, журналістка заявила, що окупанти продовжують скаржитися військкорам та волонтерам на нестачу обмундирування та медичних препаратів. Вона запитала, кому можна вірити - звітам Міноборони РФ або бійцям з передової.

"Вірити нікому не можна, тільки мені можна", - відповів путін.

Він також додав, що обговорює усі питання з Міноборони. Його запевняють, що проблем нібито стає дедалі менше і вони перестають бути такими гострими.