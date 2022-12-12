Глави міністерств закордонних справ ЄС не змогли погодити дев'ятий пакет акцій проти росії на зустрічі у Брюсселі. Документ повернули на розгляд постійних представників ЄС. Перед засіданням голова європейської дипломатії Жозеп Боррель говорив, що серед міністрів є різні думки.

Комітет постійних представників ЄС обговорить 9-й пакет санкцій проти рф на засіданні сьогодні, 12 грудня, о 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). На цей час також заплановано підсумкову пресконференцію глав МЗС Євросоюзу.

Раніше сьогодні Боррель заявив, що майбутні обговорення міністрів будуть "довгими та складними". За його словами, країнам ще не вдалося досягти згоди щодо 9-го пакету санкцій проти рф.

10 грудня дипломати не змогли домовитися щодо санкцій через "непереборні розбіжності". 9-й пакет передбачає розширення "чорного списку" - туди можуть включити 169 компаній та фізичних осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.

За даними джерел Suddeutsche Zeitung, розбіжності пов'язані з тим, що все більше країн хочуть преференцій. Зокрема Бельгія виступила за ослаблення обмежень у гірничодобувній промисловості, а Угорщина не хоче посилення газових санкцій.