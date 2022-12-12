Дев'ятий пакет санкцій проти росії повернули постпредам ЄС [ Редагувати ]
Глави міністерств закордонних справ ЄС не змогли погодити дев'ятий пакет акцій проти росії на зустрічі у Брюсселі. Документ повернули на розгляд постійних представників ЄС. Перед засіданням голова європейської дипломатії Жозеп Боррель говорив, що серед міністрів є різні думки.
Комітет постійних представників ЄС обговорить 9-й пакет санкцій проти рф на засіданні сьогодні, 12 грудня, о 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). На цей час також заплановано підсумкову пресконференцію глав МЗС Євросоюзу.
Раніше сьогодні Боррель заявив, що майбутні обговорення міністрів будуть "довгими та складними". За його словами, країнам ще не вдалося досягти згоди щодо 9-го пакету санкцій проти рф.
10 грудня дипломати не змогли домовитися щодо санкцій через "непереборні розбіжності". 9-й пакет передбачає розширення "чорного списку" - туди можуть включити 169 компаній та фізичних осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.
За даними джерел Suddeutsche Zeitung, розбіжності пов'язані з тим, що все більше країн хочуть преференцій. Зокрема Бельгія виступила за ослаблення обмежень у гірничодобувній промисловості, а Угорщина не хоче посилення газових санкцій.
по темі
Під час зустрічі представників країн ЄС 7 грудня Угорщина виступила проти нового пакету антиросійських санкцій, а також відмовилася від підтримки пропозиції щодо подвоєння фонду для надання зброї Україні. Про це повідомили джерела Financial Times у Брюсселі
Євросоюз збільшить фонд надання військової допомоги Україні на €2 млрд Наразі граничний розмір фонду становить €6 млрд для фінансування військової допомоги на 2021-2027 роки.
Президент Володимир Зеленський закликав західні країни підтримати заявки України на вступ до НАТО та Євросоюзу. Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Мадриді
Група з 12 держав-членів Євросоюзу закликала значно знизити стелю цін на природний газ з росії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських депутатів. Серед країн ЄС, які вимагали знизити стелю, опинилися Бельгія, Греція, Італія та Польща.
Активи російських бізнесменів у Євросоюзі конфісковуватимуть на підставі кримінальних звинувачень в обході санкцій. Про це повідомив єврокомісар з питань юстиції та дотримання верховенства права Дідьє Рейндерс