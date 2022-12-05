Євросоюз почав обговорення дев'ятого пакету санкцій проти росії [ Редагувати ]
У Брюсселі обговорюється запровадження нового - дев'ятого - пакету санкцій проти росії з початку повномасштабної війни. Про це пише Politico.
3-4 грудня Єврокомісія провела консультації з цього питання з країнами - членами ЄС. Під нові санкції можуть потрапити до 180 позицій у галузі технологій, фінансів і медіа.
За словами джерел агентства Bloomberg, ЄС може поширити санкції на російський сектор безпілотних літальних апаратів, а також інші "технології та компоненти, які використовуються Москвою у військових цілях".
Кілька дипломатів розповіли Politico, що домовленості щодо санкцій можуть бути досягнуті "доволі швидко" - вже до найближчого саміту ЄС, який запланований наступного тижня.
Восьмий пакет санкцій Євросоюз затвердив на початку жовтня. До нього, зокрема, увійшли стеля цін на російську нафту на рівні $60 за барель (набула чинності 5 грудня - ред.), а також заборона на криптогаманці та обмеження на імпорт з рф майже на 7 млрд євро.
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