У Брюсселі обговорюється запровадження нового - дев'ятого - пакету санкцій проти росії з початку повномасштабної війни. Про це пише Politico.

3-4 грудня Єврокомісія провела консультації з цього питання з країнами - членами ЄС. Під нові санкції можуть потрапити до 180 позицій у галузі технологій, фінансів і медіа.

За словами джерел агентства Bloomberg, ЄС може поширити санкції на російський сектор безпілотних літальних апаратів, а також інші "технології та компоненти, які використовуються Москвою у військових цілях".

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Кілька дипломатів розповіли Politico, що домовленості щодо санкцій можуть бути досягнуті "доволі швидко" - вже до найближчого саміту ЄС, який запланований наступного тижня.

Восьмий пакет санкцій Євросоюз затвердив на початку жовтня. До нього, зокрема, увійшли стеля цін на російську нафту на рівні $60 за барель (набула чинності 5 грудня - ред.), а також заборона на криптогаманці та обмеження на імпорт з рф майже на 7 млрд євро.