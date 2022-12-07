9-й пакет санкцій проти росії: що до нього ввійде [ Редагувати ]
У середу, 7 грудня, Єврокомісія оголосила зміст дев'ятого пакету санкцій проти росії. Про це заявила голова Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
Ляєн зазначила, що росія продовжує нести Україні смерть і розруху, навмисно націлюючись на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, намагаючись паралізувати країну на початку зими.
Ті вісім пакетів санкцій, які ми запровадили, вже сильно кусаються. І сьогодні ми посилюємо тиск на росію дев’ятим пакетом санкцій.
За повідомленням очільниці ЄК, пакет містить такі основні антиросійські санкції:
- доповнено перелік підсанкційних осіб, куди додатково ввійшли майже 200 фізичних та юридичних осіб. Серед них - російські збройні сили, а також окремі офіцери та оборонно-промислові підприємства, члени Державної думи та Ради федерації, міністри, губернатори, політичні партії тощо. Цей список, за словами Ляєн, охоплює ключові фігури, задіяні у жорстоких і навмисних ракетних ударах росії по мирному населенню, у викраденні українських дітей до росії та в розкраданні української сільськогосподарської продукції;
- впроваджено санкції проти трьох додаткових російських банків, включаючи повну заборону на трансакції російського банку розвитку регіонів;
- введено новий експортний контроль та обмеження, зокрема щодо товарів подвійного використання. Це містить ключові хімічні речовини, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ-компоненти, які можуть бути використані російською військовою машиною;
- перекрито доступ росії до будь-яких дронів і безпілотних літальних апаратів. Тобто діятиме заборона прямого експорту двигунів для безпілотників до росії та експорт до будь-яких третіх країн, наприклад Ірану, які можуть постачати безпілотники до росії;
- запроваджено заборону на мовлення в ефірі європейських телеканалів чотирьох додаткових телеканалів та всіх інших платформ поширення російської пропаганди;
- введено подальші економічні заходи проти російського енергетичного та гірничодобувного секторів, включаючи заборону на нові інвестиції в гірничодобувну промисловість у росії.
Крім того, цей пакет доповнюється повною забороною ЄС на імпорт російської морської нафти, яка набула чинності цього тижня, а також глобальним обмеженням цін на нафту, погодженим G7.
Міжнародна співпраця проти війни росії ніколи не була такою сильною. Ми підтримуємо Україну і змушуємо росію платити за свою жорстокість. Ми єдині й тверді.
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