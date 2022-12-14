У середу, 14 грудня, українські військові завдали успішного удару по окупантах в Запорізькій області, знищена ворожа техніка. Про це свідчить зведення Генштабу ЗСУ.

Авіація обстріляла російські ЗРК.

За даними українського військового командування, росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також намагаються покращити своє тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Підтверджено вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються.

При цьому сьогодні авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Ракетні війська та артилерія обстріляли два пункти управління та вісім районів зосередження особового складу ворога.

Ситуація на окремих напрямках: