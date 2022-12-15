У першому трейлері "Крику 6" маніяк у масці переслідує Дженну Ортегу та Меліссу Барреру [ Редагувати ]
Компанія Paramount Pictures представила перший тизер-трейлер фільму жахів "Крик 6" (Scream VI) - прямого сиквела торішнього "Крика", який став п'ятим повнометражним фільмом в однойменній хорор-франшизі.
Хвилинний ролик показує, як у вагоні нью-йоркського метро, повному людей у костюмах Хелловіна, черговий лиходій у масці Примарного обличчя нападає на головних героїв.
У місті мільйонів ніхто не чує ваш крик.
За сюжетом "Крика 6" четверо героїв, які вижили у попередній частині, перебралися з містечка Вудсборо до Нью-Йорка. Там, вони знову стикаються з вбивцею у масці привида.
У фільмі до своїх ролей повернулися Мелісса Баррера, зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега, Мейсон Гудінг і Джасмін Савой Браун, чиї персонажі дебютували в п'ятому "Крик".
До акторського ансамблю доєднається і колишня дівчина Володимира Кличка Гейден Панеттьєр, яка знімалася у четвертій частині "Крику", а також Кортні Кокс, яка грала у всіх картинах франшизи.
При цьому головна зірка "Крику" Нів Кемпбелл вперше не з'явиться на екрані - актриса відмовилася від зйомок у шостій стрічці через надто низький гонорар.
Режисерами, як і минулого разу, виступили Метт Беттінеллі та Тайлер Джиллетт.
Прем'єра американського прокату "Крику 6" призначена на 10 березня 2023 року.
по темі
Вийшов офіційний трейлер мультфільму "Людина-павук: Навколо всесвіту 2". Прем'єра відбудеться 2 червня 2023 року
Американська кіноасоціація (MPAA) присвоїла постапокаліптичному фільму жахів М. Найта Ш'ямалана "Стук у кабіну" (Knock at the Cabin) прокатний рейтинг R. Це означає, що особи до 17 років не допускаються на фільм без батька або законного представника
Netflix виклав у мережу новий трейлер готичного трилера "Блідо-блакитне око" (The Pale Blue Eye) з Крістіаном Бейлом у головній ролі. Сюжет фільму заснований на однойменному романі письменника Луїса Баярда, який надихався історією життя та роботами Едгара Алана По
Кіностудія Paramount Pictures опублікувала перший трейлер фільму "Трансформери: Повстання звірів" (Transformers: Rise of the Beasts)
На Youtube-каналі Marvel Entertainment з'явився трейлер фільму "Вартові Галактики 3" (Guardians of the Galaxy), який вийде у кінотеатрах 5 травня 2023 року. Режисером і сценаристом став Джеймс Ганн, який поставив усі попередні частини "Вартових Галактики". Згідно з роликом, третина кінофраншизи розповість про походження єнота Ракети