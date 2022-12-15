Компанія Paramount Pictures представила перший тизер-трейлер фільму жахів "Крик 6" (Scream VI) - прямого сиквела торішнього "Крика", який став п'ятим повнометражним фільмом в однойменній хорор-франшизі.

Хвилинний ролик показує, як у вагоні нью-йоркського метро, повному людей у костюмах Хелловіна, черговий лиходій у масці Примарного обличчя нападає на головних героїв.

У місті мільйонів ніхто не чує ваш крик.

За сюжетом "Крика 6" четверо героїв, які вижили у попередній частині, перебралися з містечка Вудсборо до Нью-Йорка. Там, вони знову стикаються з вбивцею у масці привида.

У фільмі до своїх ролей повернулися Мелісса Баррера, зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега, Мейсон Гудінг і Джасмін Савой Браун, чиї персонажі дебютували в п'ятому "Крик".

До акторського ансамблю доєднається і колишня дівчина Володимира Кличка Гейден Панеттьєр, яка знімалася у четвертій частині "Крику", а також Кортні Кокс, яка грала у всіх картинах франшизи.

При цьому головна зірка "Крику" Нів Кемпбелл вперше не з'явиться на екрані - актриса відмовилася від зйомок у шостій стрічці через надто низький гонорар.

Режисерами, як і минулого разу, виступили Метт Беттінеллі та Тайлер Джиллетт.

Прем'єра американського прокату "Крику 6" призначена на 10 березня 2023 року.