Скільки "Калібрів" рф тримає у Чорному морі [ Редагувати ]
У Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 8 крилатими ракетами. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Вороже корабельне угруповання збільшилось до 8 одиниць. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр".
В ОК "Південь" закликали українців бути обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та переходити в укриття у разі загрози.
Противник продовжує випробовувати наші сили, витримку та гарт. Не піддаємося паніці, провокаціям і зневірі. Дотримуйтесь обмежень режиму воєнного стану й не наражайте себе на небезпеку на узбережжі.
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