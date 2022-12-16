Кличко розповів подробиці про вибухи у Києві [ Редагувати ]
Фото: вибух
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Деснянському районі столиці 16 грудня.
Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.
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