До дев'ятого пакету санкцій ЄС потрапили 168 російських компаній. Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Дев'ятий пакет санкцій проти росії. Основні обмеження введено проти 168 компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом. Загальна кількість організацій, щодо яких наразі накладено санкції - 410.

ЄС також розширив інвестиційні заборони проти:

російського енергетичного та видобувного секторів;

сектора послуг для російського бізнесу, включаючи рекламу, маркетингові дослідження, проведення опитувань громадської думки та інші;

Розширюються обмеження на експорт технологій подвійного призначення, зменшуючи здатність росії виготовляти нову (або ремонтувати існуючу) зброю, щоб вести незаконну війну проти Укараїни:

хімічні речовини;

IT обладнання;

дрони/двигуни дронів;

електроніка.

До санкційного списку потрапили також майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Найближчим часом список санкцій опублікують в офіційному журналі ЄС.

12 грудня США запровадили санкції проти рф за використання іранських дронів в Україні.