ЄС включив в дев'ятий пакет санкцій 168 російських компаній [ Редагувати ]
До дев'ятого пакету санкцій ЄС потрапили 168 російських компаній. Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Дев'ятий пакет санкцій проти росії. Основні обмеження введено проти 168 компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом. Загальна кількість організацій, щодо яких наразі накладено санкції - 410.
ЄС також розширив інвестиційні заборони проти:
- російського енергетичного та видобувного секторів;
- сектора послуг для російського бізнесу, включаючи рекламу, маркетингові дослідження, проведення опитувань громадської думки та інші;
Розширюються обмеження на експорт технологій подвійного призначення, зменшуючи здатність росії виготовляти нову (або ремонтувати існуючу) зброю, щоб вести незаконну війну проти Укараїни:
- хімічні речовини;
- IT обладнання;
- дрони/двигуни дронів;
- електроніка.
До санкційного списку потрапили також майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Найближчим часом список санкцій опублікують в офіційному журналі ЄС.
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