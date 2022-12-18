Війна ще пів року не закінчиться - Арестович [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Повномасштабну війну росії проти України можна кваліфікувати як затяжний конфлікт. Ймовірно, бойові дії не закінчаться у найближчі пів року.
Про це повідомляє радник Офісу президента Олексій Арестович в ефіріYouTube-каналу "Фейгін Live".
"Затяжний конфлікт не любить ніхто і він небезпечний для всіх. Ще Сунь-цзи (китайський стратег, автор знаменитого трактату "Мистецтво війни" - ред.) сказав, що війна любить швидкість і не любить затягування", - зазначив посадовець.
Він пояснив, що саме можна назвати "затяжним конфліктом".
"Це півтора-два роки або більше року. Так, більше року буде через два місяці. Ми розуміємо, що через 2 місяці війна не закінчиться. А ще я сильно підозрюю, що вона ще пів року не закінчиться після цих двох місяців", - вказав Арестович.
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