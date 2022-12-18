Війна між Україною та росією не передбачає жодної альтернативи, окрім перемоги однієї зі сторін. Київ не йтиме на компроміси з російськими вбивцями. Про це повідомляється у Twitter-акаунті радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

Подібний тип війни передбачає лише перемогу однієї зі сторін. Компромісів та нових "Мінськів" на користь російських убивць не буде. росія має програти, забратися з України, заплатити за рахунками. Тільки так можна повернути світу безпеку, стабільність та передбачуваність.