Подоляк назвав єдину умову завершення війни [ Редагувати ]
Війна між Україною та росією не передбачає жодної альтернативи, окрім перемоги однієї зі сторін. Київ не йтиме на компроміси з російськими вбивцями. Про це повідомляється у Twitter-акаунті радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.
Подібний тип війни передбачає лише перемогу однієї зі сторін. Компромісів та нових "Мінськів" на користь російських убивць не буде. росія має програти, забратися з України, заплатити за рахунками. Тільки так можна повернути світу безпеку, стабільність та передбачуваність.
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