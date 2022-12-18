Велике озброєння Німеччини. Бундестаг дозволив уряду закупити для Бундесверу нову військову техніку на мільярди євро. Що придбають для німецької армії найближчим часом? І чим Берлін планує підтримати українське військо, знає Тетяна Логунова.

Міністерство оборони Німеччини готується до великого шопінгу. Бундестаг дозволив відомству закупити обновки для армії. На 13 мільярдів євро. Гроші візьмуть зі спеціального фонду, який німці створили одразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Ще наприкінці лютого в Берліні взяли курс на посилення обороноздатності та виділили на модернізацію бундесверу 100 мільярдів євро.

Крістіне Ламбрехт, міністр оборони Німеччини:

Це хороший день для Бундесверу, для обороноздатності нашої країни та альянсу. Парламент дав зелене світло для закупівель на суму майже 13 мільярдів євро. Це означає, що ми починаємо наповнювати життям проголошений курс на "зміну епох".

На що підуть гроші - в Міноборони розписали до останнього євроцента. Так, для армії придбають 35 американських винищувачів F-35. Літаки бундесвер отримає через три роки, а перед тим німецькі пілоти пройдуть спеціальну підготовку в Сполучених Штатах.

Крістіне Ламбрехт, міністр оборони Німеччини:

Деякі закупівлі займуть доволі багато часу. Наприклад, винищувачі F-35 не стоять десь на галявині, чекаючи поки ми їх заберемо до Німеччини. Тут потрібно буде зачекати.

Значно швидше німецьке військо отримає штурмові гвинтівки виробництва фірми Heckler&Koch, снігоходи та цифрове радіообладнання - придбати все це теж дозволив парламент. А ще схвалив модернізацію бронетранспортерів Puma.

Побудують в Німеччині й завод для виробництва боєприпасів середнього калібру. Планується, що він почне роботу вже влітку наступного року. Власне виробництво дозволить німцям самим стати незалежними від іноземних постачальників. І оперативно допомагати Україні. Адже снаряди середнього калібру потрібні для роботи зенітних самохідних артилерійських установок "Гепард", які Німеччина передала Україні. Нині боєприпаси для "Гепардів" виготовляють у Швейцарії, і німці вже кілька разів просили тамтешній уряд дати дозвіл на реекспорт. Утім, офіційний Берн казав "ні". Пояснюючи свою відмову політикою нейтралітету.

Підтримувати Україну німці обіцяють стільки, скільки буде потрібно. Тільки протягом останніх днів Київ отримав від Берліна додаткові ракети для комплексу протиповітряної оборони IRIS-T, тисячі снарядів для гранатометів та артилерійських установок, ремонтно-евакуаційні машини та карети швидкої допомоги. А от передавати Україні бойові танки "Леопард" німецький уряд не поспішає. Попри численні прохання українських високопосадовців та заклики німецької опозиції.

Так, після довгих вагань Німеччина надала Україні деяке важливе військове обладнання. Але українській армії досі не вистачає бронетранспортерів і бойових танків, які є в резервах бундесверу та промисловості. Через десять місяців після початку цієї війни, ви, пане канцлер, і досі прикриваєтеся партнерами по НАТО, які нібито теж не хочуть надавати ці танки. Тепер ми знаємо, що це не так. Те, що Україна не отримує цієї допомоги, залежить особисто від вас.

Не передадуть німці Україні і зенітно-ракетні комплекси "Patriot". Їх встановлять неподалік від українського кордону, але на території Польщі. Пояснення таке: ці системи є частиною колективної оборони НАТО. Тому і розгорнуть їх на території країни, яка вже є членом Альянсу. Нагадаю, розмістити в Польщі "Петріоти" німці запропонували після інциденту у містечку Пшеводув, що на кордоні з Україною. У середині листопада, під час масованої російської ракетної атаки, там впала ракета.