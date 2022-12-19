Ніч проти понеділка, 19 грудня, була для мешканців країни неспокійною. Під час повітряної тривоги в небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих дрони. Про це повідомляє КМВА.

Українським силам оборони вдалося знищити 18 безпілотників.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив:

Минулося без постраждалих. Проте уламками пошкодило проїжджу частину у Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі.

Також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби вже ліквідовують наслідки.