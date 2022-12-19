Велика Британія у 2023 році поставить Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду Сполученого Королівства.

У понеділок, 19 грудня, британський прем'єр Ріші Сунак вирушить до Латвії, щоб обговорити протидію російської агресії у Північному та балтійському регіонах з колегами по Об'єднаному експедиційному корпусу (JEF).

Прем'єр-міністр закликає лідерів JEF підтримувати або збільшити рівень підтримки України за рахунок летальної зброї, економічної допомомоги та політичної підтримки.

Велика Британія оголосить, що наступного року поставить сотні тисяч артилерійських боєприпасів у рамках контракту на суму 250 мільйонів фунтів стерлінгів, який забезпечить постійне надходження найважливіших артилерійських боєприпасів в Україну впродовж 2023 року.

З лютого Велика Британія надала Україні понад 100 000 боєприпасів, реактивні системи залпового вогню та 125 зенітних гармат для оборони України.

Напередодні повідомлялося, що Британія передала Україні нову партію високоточних ракет Brimstone 2.