У вівторок, 13 грудня, Британія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляється у Twitter міністерства закордонних справ Британії.

Українські військові отримають у своє розпорядження 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.