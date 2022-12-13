Британія виділила новий пакет допомоги Україні: що в нього входить [ Редагувати ]
У вівторок, 13 грудня, Британія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляється у Twitter міністерства закордонних справ Британії.
Українські військові отримають у своє розпорядження 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.
Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби з дронами.
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