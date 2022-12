Велика Британія передала Україні нову партію високоточних ракет Brimstone 2 з лазерним наведенням. Про це повідомило Міністерство оборони Сполученого Королівства.

Brimstone 2 - покращена модифікація першої версії ракети класу "повітря-земля" Brimstone. Має активну радіолокаційну головку самонаведення, що дозволяє з великою точністю вражати цілі, які рухаються. Крім того, є можливість лазерного наведення.

Ракета, запущена з літака, може пролетіти до 60 км. При запуску з наземних платформ її дальність становить 12 км.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦pic.twitter.com/SpVnWqeiVm