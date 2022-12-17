Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив провести оцінку впливу військової допомоги Києву на хід війни з росією. Про це повідомило ВВС з посиланням на джерела.

Аудит потрібен, щоб встановити, як розвиваються бойові дії та наскільки важливу роль відіграє британська військова допомога Україні.

Весь сенс у тому, щоб подивитися на те, що ми вклали і що отримали.

За інформацією ВВС, це викликало побоювання серед чиновників, оскільки воєначальники раніше попереджали, що зимові місяці можуть стати вирішальними на українських фронтах.

Про дебати в Лондоні щодо постачання зброї знає президент України Володимир Зеленський, який закликав Сунака зберігати високий рівень підтримки.

Президент Зеленський відчув, що саме відбувається. Тож він говорив з Ріші. Він намагається надихнути його. Каже, що британці - це чудові визволителі, чудові бійці: "ви нам потрібні", "проявіть себе".

Співрозмовники ВВС вважають, що Сунак може почати наслідувати обережну політику президента США Джо Байдена, який не хоче ескалації конфлікту з росією.

Одне з джерел телеканалу вважає, що Ріші Сунаку потрібно знайти в собі "внутрішнього Бориса" в галузі міжнародної політики, оскільки "війни не виграють" за допомогою зведених звітів, "війни виграє відчуття".

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак після вступу на посаду відвідав Київ. Він пообіцяв продовжувати надавати допомогу Україні: передати їй засоби протиповітряної оборони, включаючи 125 зенітних гармат, та взяти участь у відновленні зруйнованої інфраструктури. Британська допомога у 2022 році перевищила 3 млрд фунтів стерлінгів.