Британський прем'єр Сунак доручив провести аудит військової допомоги Україні - BBC [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив провести оцінку впливу військової допомоги Києву на хід війни з росією. Про це повідомило ВВС з посиланням на джерела.
Аудит потрібен, щоб встановити, як розвиваються бойові дії та наскільки важливу роль відіграє британська військова допомога Україні.
Весь сенс у тому, щоб подивитися на те, що ми вклали і що отримали.
За інформацією ВВС, це викликало побоювання серед чиновників, оскільки воєначальники раніше попереджали, що зимові місяці можуть стати вирішальними на українських фронтах.
Про дебати в Лондоні щодо постачання зброї знає президент України Володимир Зеленський, який закликав Сунака зберігати високий рівень підтримки.
Президент Зеленський відчув, що саме відбувається. Тож він говорив з Ріші. Він намагається надихнути його. Каже, що британці - це чудові визволителі, чудові бійці: "ви нам потрібні", "проявіть себе".
Співрозмовники ВВС вважають, що Сунак може почати наслідувати обережну політику президента США Джо Байдена, який не хоче ескалації конфлікту з росією.
Одне з джерел телеканалу вважає, що Ріші Сунаку потрібно знайти в собі "внутрішнього Бориса" в галузі міжнародної політики, оскільки "війни не виграють" за допомогою зведених звітів, "війни виграє відчуття".
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак після вступу на посаду відвідав Київ. Він пообіцяв продовжувати надавати допомогу Україні: передати їй засоби протиповітряної оборони, включаючи 125 зенітних гармат, та взяти участь у відновленні зруйнованої інфраструктури. Британська допомога у 2022 році перевищила 3 млрд фунтів стерлінгів.
по темі
Адміністрація президента США планує передати Україні передове електронне обладнання
У Міноборони Британії заявили про те, що наразі навчання білоруських та російських військ навряд чи становитимуть силу, яка здатна провести новий наступ на північ України
Британія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги
Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції за удари по цивільній інфраструктурі України. Під санкції потрапили 12 представників командного складу російських збройних сил - 10 генералів та 2 полковники. Також обмеження ввели проти 4 громадян Ірану, яких Лондон вважає причетними до постачання безпілотників росії
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що для відбиття російської агресії Україні потрібні нові танки за стандартами НАТО. Глава українського уряду попросив про постачання французьких танків Leclerc
Словаччина планує передати Україні свої винищувачі МіГ-29 для відбиття російської агресіх, але це питання детально обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським. Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер