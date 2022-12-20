США стурбовані роллю Мінська у війні проти України. У зв'язку із цим американці продовжують відстежувати стратегію застосування російських військ у Білорусі.

Про це повідомляє прес-секретар Білого дому Карін Жан П'єр під час брифінгу.

Вона зазначила, що правлячий режим Білорусі дозволив рф вести війну проти України зі своєї території, яку рф використовує як плацдарм для своїх військ.

" Ми продовжуємо уважно стежити за стратегією застосування сили Росією. Це те, що ми робили і далі робитимемо, зокрема в Білорусі", - додала Жан П'єр.

За її словами, США залишаються у тісному контакті з Україною.