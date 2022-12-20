США стежать за стратегією застосування військ рф, у тому числі в Білорусі - Білий дім [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
США стурбовані роллю Мінська у війні проти України. У зв'язку із цим американці продовжують відстежувати стратегію застосування російських військ у Білорусі.
Про це повідомляє прес-секретар Білого дому Карін Жан П'єр під час брифінгу.
Вона зазначила, що правлячий режим Білорусі дозволив рф вести війну проти України зі своєї території, яку рф використовує як плацдарм для своїх військ.
" Ми продовжуємо уважно стежити за стратегією застосування сили Росією. Це те, що ми робили і далі робитимемо, зокрема в Білорусі", - додала Жан П'єр.
За її словами, США залишаються у тісному контакті з Україною.
по темі
дмитро пєсков відреагував на слова командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва про те, що росія та Білорусь готують спільну наземну спецоперацію
Росія на переговорах у Мінську намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для суттєво ослабленої російської армії
Сполучені Штати не спостерігають за активністю білоруських збройних сил біля кордонів з Україною
Україна в курсі спільних навчань рф та Білорусі біля північних кордонів України, для ЗСУ вони не стали несподіванкою
Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована запитом України на постачання касетних боєприпасів, які заборонені у понад 100 країнах світу