У США допускають, що в разі прямого зіткнення сил НАТО та росії перемога Альянсу видалася б швидкою. Зокрема, за три дні.

Про це повідомляє у Twitter американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер.

Так, американський конгресмен у відповідь на запитання користувача соцмережі, чому НАТО досі не переміг росію у відкритому протистоянні іронічно відповів, що це могло б статися "за три дні".

Зокрема, питання звучало так: "Якщо російські військові такі жалюгідні, чому НАТО їх досі не перемогло?".

На що Кінзінгер відповів: "Я сподіваюся, що це жарт. Бо (протистояння - ред.) НАТО проти Росії було б схоже на справжню триденну операцію".