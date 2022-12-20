Конгресмен США заявив про здатність НАТО перемогти рф "за три дні" в разі зіткнення [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
У США допускають, що в разі прямого зіткнення сил НАТО та росії перемога Альянсу видалася б швидкою. Зокрема, за три дні.
Про це повідомляє у Twitter американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер.
Так, американський конгресмен у відповідь на запитання користувача соцмережі, чому НАТО досі не переміг росію у відкритому протистоянні іронічно відповів, що це могло б статися "за три дні".
Зокрема, питання звучало так: "Якщо російські військові такі жалюгідні, чому НАТО їх досі не перемогло?".
На що Кінзінгер відповів: "Я сподіваюся, що це жарт. Бо (протистояння - ред.) НАТО проти Росії було б схоже на справжню триденну операцію".
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