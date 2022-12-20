До Конгресу США внесли законопроект про бюджет на 2023 фінансовий рік у сумі $1,7 трлн. Він передбачає виділення $44,9 млрд допомоги Україні та союзникам по НАТО, що стане рекордною сумою, повідомляє Reuters.

Ця допомога не входить до рекордної оборонної частини бюджету в $858 млрд, яка вища за торішні $740 млрд військових видатків, а також перевищує запит Джо Байдена.

Допомогу Україні передбачається розділити на такі напрямки:

до $14,5 млрд на військове обладнання;

$12 млрд на поповнення запасів уже переданого обладнання;

$9 млрд на навчання, екіпірування, озброєння та допомогу в логістиці та розвідці;

$13 млрд як економічна та бюджетна підтримка;

$2,4 млрд на розселення, підтримку та уроки англійської для українських біженців;

$126 млн на підготовку до відповіді на можливі ядерні та радіаційні інциденти в Україні.

Сенатори поспішають ухвалити законопроект і направити його на підпис президенту Джо Байдену до кінця тижня, щоб не допустити шатдауну.

Проект не могли погодити, через те, що демократи та республіканці сперечалися щодо того, скільки грошей слід витрачати на військові та невоєнні програми. 2022 фінансового року в проект американського бюджету було закладено $1,5 трлн.

Влада США з листопада обговорює фінальний бюджет на 2023 фінансовий рік, який розпочався ще 1 жовтня 2022-го. Білий дім наполягав на виділенні $38 млрд на допомогу Києву.

Також до проекту бюджету включено закон про національну оборону, куди, зокрема, запропоновано внести пункт про можливість фінансування України за рахунок вилучених російських активів.