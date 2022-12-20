Пост Мессі з кубком світу зібрав 56,5 млн лайків і став найпопулярнішим в історії Instagram [ Редагувати ]
Публікація форварда збірної Аргентини з футболу Ліонеля Мессі в Instagram про перемогу на чемпіонаті світу стала найпопулярнішою за всю історію соцмережі, набравши рекордну кількість лайків. Станом на 12:00 за Києвом їх було 56,53 млн.
У публікації-рекордсмені міститься галерея фотографій, на яких Мессі тримає чемпіонський кубок. На обліковий запис Ліонеля Мессі підписано майже 402 млн людей - за кількістю передплатників у Instagram він поступається лише португальському футболісту Кріштіану Роналду (519 млн передплатників) та офіційному акаунту Instagram (580 млн).
Попередній рекорд за кількістю лайків побила фотографія яйця в Instagram-акаунті під назвою world_recors_egg. На даний момент на зображенні яйця стоїть понад 56,03 млн позначок "мені подобається".
Аргентина обіграла у фіналі ЧС-2022 збірну Франції. Основний час закінчився з рахунком 2:2, додатковий - 3:3, серія пенальті - 4:2. Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем чемпіонату та чемпіоном світу 2022 року.
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