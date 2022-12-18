У Катарі на стадіоні "Лусаїл Айконік" відбувся фінальний матч чемпіонату світу-2022 з футболу, в якому зустрічалися збірні Аргентини та Франції.

Аргентинці змогли перемогти чинних чемпіонів світу з рахунком 4:2 у серії пенальті після нічиї 3:3 у ігровий час.

Французи відверто провалили перший тайм, який пройшов під диктовку Аргентини. На 23-й хвилині Ді Марія отримав по ногах від Дембеле, за що арбітр призначив пенальті. 11-метровий упевнено реалізував Мессі.

На 36-й хвилині Аргентина подвоїла перевагу в рахунку: Мак Аллістер отримав пас на хід і віддав пас у штрафний майданчик на Ді Марію, який у дотик переграв воротаря Льоріса.

Головний тренер французів Дідьє Дешам замінив Дембеле та Жиру на Муані та Тюрама, але картинка гри у другому таймі тривалий час не змінювалася.

Все змінилося на 80-й хвилині, коли французи заробили пенальті за фол Отаменді на Муані. Мбаппе переграв воротаря з точки і практично відразу ударом у падінні з лівого флангу штрафного відправив м'яч у сітку після закидання від Тюрама.

Аргентинці були шоковані таким перебігом подій, але перед фінальним свистком у Мессі був шанс завершити справу без овертайму, проте Льоріс впорався з ударом капітана збірної Аргентини.

Ще два голи команди забили у другому екстратаймі. На 109-й хвилині Мессі віддав пас під удар Лаутаро Мартінесу, який не переграв воротаря, але Лео добив м'яч у ворота. Проте французи не здалися та заробили другий пенальті. Удар Мбаппе рукою блокував Монтіель, а сам Кіліан успішно виконав 11-метровий.

Все вирішилося у серії пенальті, де успіх був на боці Аргентини – 4:2.

Аргентина – Франція – 3:3 (серія пенальті – 4:2)

Голи: Мессі, 23 (з пенальті), 109, Ді Марія, 36 – Мбаппе, 80 (з пенальті), 82, 118 (з пенальті)