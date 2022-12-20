Керівництво Міжнародного валютного фонду затвердило програму допомоги Україні у залученні донорських пожертвувань. Програма розрахована на чотири місяці та має допомогти Києву підтримати стабільність та "стати каталізатором донорського фінансування", повідомляє прес-служба МВФ.

У рамках цієї програми передбачається посилення мобілізації доходів та пожвавлення внутрішнього боргового ринку. Також заплановано підготовку стратегії для фінансового сектору, підвищення прозорості та управлінського регулювання.

Програма не передбачає виділення нових траншів, однак допоможе Україні запровадити розумні макроекономічні практики, стабільну та передбачувану зовнішню фінансову підтримку, наголошується у повідомленні МВФ.

Перший заступник розпорядника МВФ Гіта Гопінат уточнила, що це моніторингова програма з залученням ради директорів організації (PMB).

Ця програма "адаптована до виняткових обставин України, щоб допомогти владі проводити обачну макроекономічну політику", зазначила економіст. Вона додала, що реалізація PMB має допомогти прокласти шлях до повноцінної програми підтримки МВФ.

У МВФ вважають, що для відновлення України може знадобитися $5 млрд щомісяця. У грудні глава МВФ Крісталіна Георгієва повідомляла, що організація надала Києву $2,7 млрд екстреного фінансування.

У жовтні фонд виділив Україні $1,3 млрд на потреби, пов'язані з фінансуванням платіжного балансу, зокрема у сфері продовольства. Світовий банк 1 жовтня погодився надати Україні $530 млн під гарантії Британії та Данії.