Україна отримала $1,3 млрд від МВФ [ Редагувати ]
Україна отримала від Міжнародного валютного фонду $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки.
Загалом МВФ надав нашій державі $2,7 млрд від початку повномасштабної війни. Також найближчим часом уряд з Фондом розпочне підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року.
10 березня МВФ перерахував Україні $1,4 млрд за програмою екстреної підтримки, а у квітні відкрив донорський рахунок для України, який можуть поповнювати інші країни.
Нагадаємо, 7 жовтня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз планує виділити Україні найближчим часом 2 млрд євро макрофінансової допомоги.
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