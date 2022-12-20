Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що потрібно готуватися до нових атак рф по енергосистемі. Адже окупанти робитимуть усе, аби до новорічних свят залишити українців без світла.

"Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак", - сказав Шмигаль.

За його словами, в умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо.

Також прем‘єр-міністр додав, що місцева влада теж не повинна створювати завищених очікувань. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру.

"Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян", - зазначив Шмигаль.