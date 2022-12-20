Коли в Київській області можуть повернути почергові включення світла: прогноз [ Редагувати ]
В Киевской области можуть відновити почергові включення світла за кілька діб, оскільки ситуація з енергетикою залишається складною.
Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі у Facebook.
У компанії нагадали, що в області діють аварійні відключення світла. Наразі без електроенергії залишаються 80% абонентів.
"Через масштабність пошкоджень магістральних мереж НЕК "Укренерго" після російської атаки немає жодної можливості забезпечити почергове подання світла мешканцям області. Ймовірно, така ситуація може тривати 2-3 доби", - зазначають у ДТЕК.
Там також зазначили, що енергетики роблять все можливе та неможливе для того, щоб відновити подачу електроенергії.
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За його словами, зараз ситуація в енергетиці непроста
У п'ятницю, 9 грудня, у низці областей України продовжуються аварійні відключення світла
У неділю, 4 грудня, у Києві та області продовжуються екстрені відключення світла
Неналежне використання цих приладів може спричинити трагедію - пожежу чи отруєння чадним газом. Таких випадків по Україні вже десятки.
На Київщині без світла залишаються 80% споживачів. Найскладніша ситуація у Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба