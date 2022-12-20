Чи може путін піти на вбивство лукашенка: відповідь Данілова [ Редагувати ]
Глава кремля володимир путін навряд чи вирішить вбити лідера білоруського режиму олександра лукашенка, оскільки це крайній захід.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
Я не думаю, що путін піде на таку річ (мова про вбивство лукашенка - ред.), але якщо піде, то це вже буде крайня річ щодо білорусі, тому що білоруський народ не бажає воювати з нами.
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