На початку 2023 року Франція планує передати українським військовим партію зброї, до якої можуть увійти артилерійські настанови. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише France 24.

Макрон зазначив, що разом із міністром збройних сил Себастьєном Лекорню обговорює нові постачання зброї та боєприпасів, заплановані на перший квартал 2023 року. Серед цих поставок очікуються самохідні артилерійські установки Caesar, які французький уряд хоче взяти з тих, які були замовлені збройними силами Данії.

Крім того, за словами президента Франції, його країна нещодавно передала ЗСУ ракетні установки та системи ППО Crotale.