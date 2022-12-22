Вночі над Миколаївською областю збили російську ракету [ Редагувати ]
Джерело: DW
У ніч на четвер, 22 грудня, у небі над Миколаївською областю було збито російську ракету Х-59. Її окупанти випустили із літака.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Вночі ворог спрямував ракетний удар з напрямку Чорного моря. З літака Су-35 випустив ракету Х-59, яку силами протиповітряної оборони збито над Миколаївською областю", - йдеться в повідомленні.
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