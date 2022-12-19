У росіян залишилося ракет ще на 3-4 атаки - Данілов [ Редагувати ]
У росії лишилося запасів ракет на 3-4 атаки, після чого у них будуть вичерпані усі запаси. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді".
Якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть.
Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже у них можуть з'явитися зовсім інші виклики, і вони мають хоч якийсь запас залишити.
Щоб ви розуміли, ту межу, яку по нормативах вони б мали втримувати, вони її вже пройшли і пройшли доволі давно.
У них залишилися ракети С-300, які вони використовують зараз, на превеликий жаль, по наших містах. Цих ракет у них більш-менш достатньо.
За словами секретаря РНБО, росіяни ведуть перемовини з Іраном про поставки ракет.
І це для нас виклик. Наш президент, люди, які займаються міжнародними контрактами, міністр закордонних справ роблять все можливе, щоб цього не відбулося. Але ми не можемо гарантувати, що цього не станеться.
Тому що Іран з 1979 року живе, скажімо так, у власній парадигмі, у власному світі.
Але якщо Російська Федерація уже просить ракети у цієї країни, тоді мова йде про те, що внутрішніх спроможностей з виробництва у них немає.
Нагадаємо, 16 грудня окупанти випустили по Україні 76 ракет, 60 з них збила українська ППО.
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