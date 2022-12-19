У росії лишилося запасів ракет на 3-4 атаки, після чого у них будуть вичерпані усі запаси. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді".

Якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть.

Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже у них можуть з'явитися зовсім інші виклики, і вони мають хоч якийсь запас залишити.

Щоб ви розуміли, ту межу, яку по нормативах вони б мали втримувати, вони її вже пройшли і пройшли доволі давно.

У них залишилися ракети С-300, які вони використовують зараз, на превеликий жаль, по наших містах. Цих ракет у них більш-менш достатньо.