Байден готовий зустрітися з путіним: у Білому домі назвали умову [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден готовий зустрітися особисто з російським президентом володимиром путіним у разі готовності останнього до переговорів.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.
Байден готовий буде зустрітися з путіним, якщо росія виявить серйозну готовність до переговорів.
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