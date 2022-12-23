ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян [ Редагувати ]
Фото: окупанти
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 550 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять 100 950 військових вбитими.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.12 орієнтовно склали:
- особового складу близько 100950 (+550) осіб ліквідовано,
- танків - 3005 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 5986 (+5) од,
- артилерійських систем - 1984 (+6) од,
- РСЗВ - 414 (+1) од,
- засоби ППО - 212 (+0) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1698 (+5),
- крилаті ракети - 653 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4622 (+7) од,
- спеціальна техніка - 178 (+0).
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