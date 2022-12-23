У росії на путіна подали до суду за те, що він назвав "СВО" війною [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
22 грудня на прес-конференції після засідання Держради президент росії володимир путін вперше назвав "спеціальну військову операцію" війною з Україною.
Пікантність ситуації в тому, що він сам підписав закон про позбавлення волі до 15 років за "фейки про російську армію", термін загрожує тим, хто називає "СВО" війною - тепер до суду подали на путіна.
Відповідний документ опубліковано у Telegram-каналі Ragnarock privet.
Заяву до прокуратури про факт розгону "фейків про армію рф" на путіна написав депутат із Санкт-Петербурга Микита Юферєв.
Він аргументував свій крок тим, що "Указу про завершення СВО не було, війну не оголошували".
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