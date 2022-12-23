22 грудня на прес-конференції після засідання Держради президент росії володимир путін вперше назвав "спеціальну військову операцію" війною з Україною.

Пікантність ситуації в тому, що він сам підписав закон про позбавлення волі до 15 років за "фейки про російську армію", термін загрожує тим, хто називає "СВО" війною - тепер до суду подали на путіна.

Відповідний документ опубліковано у Telegram-каналі Ragnarock privet.

Заяву до прокуратури про факт розгону "фейків про армію рф" на путіна написав депутат із Санкт-Петербурга Микита Юферєв.

Він аргументував свій крок тим, що "Указу про завершення СВО не було, війну не оголошували".