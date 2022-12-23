У росії забрали чемпіонат світу з хокею з м'ячем [ Редагувати ]
Місто Іркутськ позбавили права приймати в 2023 році чемпіонат світу з хокею з м'ячем (бенді). Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація бенді (FIB).
Чемпіонати світу серед жіночих та чоловічих команд у 2023 році відбудуться у Швеції, у містах Обю та Векше.
Іркутськ був місцем проведення флагманського заходу FIB 2020 року, де було проведено змагання групи B, які завершилися перемогою Угорщини.
На жаль, змагання групи А (в Іркутську - ред.) не могли розпочатися ані 2020 року, ані пізніше через пандемію, а останнім часом через геополітичну ситуацію. Росія і Білорусь не братимуть участі у чемпіонатах 2023 року через ситуацію, що склалася.
Востаннє чемпіонат у групі А серед чоловічих команд проводився у 2019 році у Швеції. Тожі перемогла росія.
Нагадаємо, кубок світу з хокею перенесли з 2024-го на 2025 рік.
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