В Херсонській області знешкодили понад 11 тисяч боєприпасів - ДСНС [ Редагувати ]
На деокупованих територіях Херсонської області співробітники ДСНС України знешкодили понад 11 тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє ДСНС України.
Піротехніки, сантиметр за сантиметром, обстежують звільнені території Херсонщини та виявляють неймовірну кількість вибухонебезпечних предметів залишених окупантами. Всього з початку робіт по розмінуванню виявлено та знешкоджено 11 346 одиниць ВНП.
Піротехнічні підрозділи ДСНС України вже здійснили 1415 залучень та обстежили:
- 922,2 га території;
- 125 об’єктів;
- 339,1 км доріг;
- 260,3 км ЛЕП;
- 19,7 км газопроводу;
- 60 км ж/д колій;
- 598 домогосподарств.
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