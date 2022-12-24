Вимушені переселенці: скільки саме українців розкидано по світу? [ Редагувати ]
Сполучені Штати запропонували кандидатуру правозахисниці і юриста Емі Поуп на посаду гендиректора Міжнародної організації з міграції. Це найбільша у світі ООНівської структури організація, що допомагає тим, хто змушений був через війну і конфлікти залишати свої домівки.
І допомогу Україні місис Поуп вважає одним із пріоритетів для себе.
А яка зараз ситуація з українськими біженцями? Чим їм можуть допомогти штати, і світ? Дмитро Анопченко розпитав про це чиновницю, в планах якої і очолити, і реформувати Міжнародну організацію.
Скільки саме українців зараз через війну розкидані по світу - навіть Організація Об'єднаних Націй не має точних цифр. Існує, звісно ж, статистика Управління у справах біженців. Майже вісім мільйонів (!) українців зареєстровані у Європі, майже п'ять мільйонів попросили тимчасовий захисний статус у країнах ЄС… В ООН нарахували півтора мільйона наших співвітчизників, які оселилися у Польщі. На другому місці Чехія (майже півмільйона людей). На третьому, майже порівну, у Румунії та Словаччині, там десь по сто тисяч українських біженців. Але самі чиновники визнають - ці цифри неповні, і не точні. А насправді тих, кого війна вигнала зі своїх міст та селищ - набагато більше. І тут вже не обійтися допомогою самих лише держав-сусідів України! Старі заходи через такий масштаб проблеми вже неефективні, потрібні нові підходи!
Емі Поуп, кандидат на посаду гендиректора Міжнародної організації з міграції від США:
Ситуація в Україні фактично показала всі ті уроки, які має винести міграційна система в цілому. І це починається з бізнесу. Коли такий сервіс бронювання квартир як "Еір-бі-ен-бі" сам звернувся і сказав: чи можемо ми забезпечити житлом людей, які були переміщені через війну?
Коли інші організації, що надають товари та послуги, відкрили свої обійми для мігрантів - це, на мій погляд, говорить про те, що у нас є справжня сила, коли ми працюємо із громадами та пропонуємо комплексні рішення для міграційних криз. Люди відчувають відкритість, коли вони розуміють, що саме для них роблять; коли історії - персональні, коли є відчуття підтримки спільноти. І ця підтримка - підкреслюється, надає сили. І особливість України якраз полягає в тому, що у вашому випадку люди дійсно розуміють "людське обличчя" міграції. Вони дуже привітно ставляться до мігрантів з України.
І я думаю, що це важливий урок і для Міжнародної організації з міграції, і для інших міжнародних організацій! Важливо розповідати людську історію, важливо говорити про міста і країни, які розкрили свої обійми мігрантам; важливо продемонструвати, як бізнес може сам запропонувати рішення. І для мене це те, що треба застосовувати у глобальному масштабі.
"Організацію із людським обличчям", де не було б бюрократизму, прагне побудувати жінка, яка все життя займається захистом прав людини. Вона була радницею президента Байдена з питань мігрантів і без перебільшення багато в чому сприяла, щоб за нової адміністрації змінилася політика часів Трампа, коли Америка закривала двері для тих, хто шукав притулку. Навіть працюючи в Сенаті та американському Мін'юсті, Емі не ставала бюрократом - навпаки, адвокатувала і захищала.
Емі Поуп, кандидат на посаду гендиректора Міжнародної організації з міграції від США:
Я питаннями міграції все життя займаюсь. Починала як прокурор із цивільних прав - тут, у Міністерстві юстиції США, розслідуючи справи про торгівлю людьми. Коли працювала у Конгресі США - писала законодавство про захист дітей, жертв торгівлі людьми; управлінням кордонами. У Білому домі - за часів Обами, а потім зі Байденом - займалась переселенням біженців, щоб переконатись, що система працює краще і ефективніше.
Тепер Штати бачать Емі як нову голову Міжнародної організації з міграції - і активно пропонують її кандидатуру. І якщо місс Поуп переможе (а вона надзвичайно популярна кандидатка, яку багато хто у світі теж підтримує), то ми матимемо на чолі МОМ людину, яка, як з'ясувалося з розмови зі мною, дуже добре розуміється на Україні та для якої ситуація в нашій державі - справа, яку вона сприймає особисто.
Емі Поуп, кандидат на посаду гендиректора Міжнародної організації з міграції від США:
Ситуація в Україні потребуватиме постійної підтримки з боку багатьох країн, і не лише європейських. І знову ж таки, це країна, де я бачу насправді важливі приклади того, як інші держави запропонували шляхи, щоб прийняти українців під час війни. І заходи, які вони використовували - були інноваційними.
Вони працювали разом; вони шукали спільні рішення! І тут я бачу шлях, яким ми можемо скористатися, - чи для вирішення затяжної кризи в Україні, чи то для ситуацій, що відбуватимуться по всьому світу. Це місце, де МОМ дійсно може бути ефективною - незалежно від того, чи це криза, яка триває багато років, чи така, що зароджується. Гарантуючи, що ми працюємо на місцях; гарантуючи, що ми залучаємося на всіх рівнях; гарантуючи, що наша робота виконується рука об руку з урядами, які ми підтримуємо, і гарантуючи, що ми залучаємо приватний сектор, щоб доповнити та збільшити підтримку людям.
по темі
Зі свічками у руках та надією на чім швидше закінчення війни - у містечку Мерс зібралися кілька десятків людей. Представники мерії, громадських та релігійних організацій, які допомагають українським біженцям.
Минулого місяця 18 тисяч жителів Ладижина залишилися без тепла через обстріли. Тоді була пошкоджена місцева ТЕЦ. На якому етапі зараз відновлення тепла у місті?
На зиму забезпечили жителів села буржуйками, зараз допомагають із дровами. Видають по два куби на подвір'я.
Комплекси "Петріот", окрім США, на озброєнні мають Німеччина, Румунія, Словаччина Польща, Греція, Швеція та ціла низка близькосхідних та азійських партнерів Сполучених Штатів.
Сьогодні патріотичні новорічні прикраси купують і українці, й іноземці. Частину грошей від проданих новорічних іграшок Софія перерахує для ЗСУ.