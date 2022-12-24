Кремль заборонив росЗМІ писати про мобілізацію - The Moscow Times [ Редагувати ]
Кремль заборонив підконтрольним владі ЗМІ поширювати будь-які заяви щодо мобілізації. Про це пише The Moscow Times з посиланням на свої джерела у російських ЗМІ.
До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат Госдумы или сенатор.
За словами співрозмовників The Moscow Times, негласне розпорядження надійшло з адміністрації президента рф напередодні новорічних свят. Журналісти вважають, що кремль ухвалив це рішення на тлі чуток про другу хвилю мобілізації, а також пропозиції міністра оборони сергія шойгу щодо збільшення чисельності російської армії.
Мобілізація у росії розпочалася 21 вересня і, як стверджує російська влада, закінчилася наприкінці жовтня. Водночас володимир путін досі не підписав відповідного указу. Влада наполягає, що в подібному указі немає потреби.
21 грудня міністр оборони рф сергій шойгу анонсував масштабну реформу армії. Він запропонував збільшити граничну чисельність армії з 1,15 млн о 1,5 млн осіб, а також збільшити кількість контрактних військовослужбовців на 290 тисяч - до 695 тисяч.
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