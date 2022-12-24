Окупанти вивели в Чорне море ще один корабель з "Калібрами" [ Редагувати ]
У суботу, 24 грудня, російські окупанти протягом дня вивели до Чорного моря ще один носій ракет "Калібр".
Про це повідомляє керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Вони протягом двох останніх днів нарощують свою присутність, зокрема, що стосується ракетоносіїв. На сьогоднішній ранок було зафіксовано три ракетоносії, один з яких підводний. До вечора приєднався ще один підводний. Загальний потенційний залп складає 24 ракети типу "Калібр", - розповіла Гуменюк.
За її словами, такі дії з боку росіян можуть бути як "грою м'язами" та спробою тиснути присутністю, так і підготовкою до чергового масованого ракетного удару.
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