Кулеба зробив заяву про передачу Україні всієї необхідної зброї [ Редагувати ]
Україна отримає всю потрібну зброю від партнерів, оскільки це питання часу і ніяких табу тут немає.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
"Моє враження таке. Якщо підсумувати всі закулісні розмови, не тільки у Вашингтоні, а й в інших країнах, то висновок такий: вся необхідна зброя буде, це лише питання часу", - зазначив міністр.
Кулеба також підкреслив, що існує низка психологічних, політичних та логістичних причин, чому партнери не можуть поставити Україні всю необхідну зброю одразу.
"Але з цими всіма причинами треба працювати, і ми працюватимемо. Це не тільки питання небажання. Постачання будь-якої зброї - це дуже складна технічна та логістична операція, ми займаємося разом з колегами з інших відомств усіма цими деталями", - наголосив голова МЗС.
За словами міністра, він вважає, що жодних табу у партнерів України щодо постачання зброї немає. І передача Patriot є найкращим доказом цього.
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