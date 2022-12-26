306 доба повномасштабного вторгнення: оперативні дані від Генштабу [ Редагувати ]
У понеділок, 26 грудня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 ранку щодо російського вторгнення.
Розпочалася триста шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 1 авіаційний та 5 ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
- На Сіверському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.
- На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах більш як 25 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Стельмахівка, Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.
- На Запорізькому напрямку обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської.
- На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське Херсонської області та місто Херсон.
Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області, у обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів. А наші ракетники і артилеристи уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та 2 інші важливі об’єкти противника.
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