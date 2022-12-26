Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат завив про те, що окупанти масовано обстрілюють усю територію України. Проте найчастіше загарбники цілять по об'єктах критичної інфраструктури неподалік від Києва. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Найбільше атакують столицю. Зрозуміло, що столиця - це ціль №1 для ворога.

Ігнат зазначив, що Київ був ціллю росіян ще з перших днів повномасштабної війни, коли вони намагалися захопити аеродроми, висадити десант та взяти столицю в кільце.