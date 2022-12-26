За прогнозами синоптиків, січень стане справжньою погодною аномалією для України. Другий місяць зими буде більше схожим на квітень, адже принесе нам тепло до 16 градусів.

Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує Україні досить теплий січень, який буде схожим на справжню весну посеред зими. Таку аномалію в наші широти принесуть теплі повітряні маси з Сахари та Атлантичного океану.

За його словами, вдень у регіонах можна очікувати до 10 градусів тепла. На півдні України температура підніметься до цілих 17 градусів, проте йтимуть рясні дощі разом зі снігом.

Проте в другій половині січня зима все-таки нагадає про себе, і принесе снігопади та значне похолодання.

За даними метеорологічних сайтів, січень не буде тішити нас теплом, як кажуть народні синоптики.

Наприклад, фахівці Gismeteo обіцяють до 10 градусів вище нуля лише протягом першого тижня 2023 року. Далі температура буде поступово опускатися, дійшовши аж до -15 градусів у кінця січня.