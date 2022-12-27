Сьогодні, 27 грудня, двом найбільш впливовим "злодіям в законі" повідомили про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу, а також організації та участі у злочинному зібранні - "сходці".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, "злодії в законі", які мають кримінальні прізвиська "Лаша Сван" та "Умка", перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, з грудня 2020 року по березень 2021 року на території України організували та взяли участь у трьох злочинних зібраннях з представниками криміналітету.

На цих "сходках" вирішувалися питання координації злочинної діяльності та конфліктні ситуації.

Зібрані правоохоронцями докази стали підставою для затримання "злодіїв в законі" в порядку ч. 4 ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Відомо, що "Умка" був коронований у 2014 році, а "Лаша Сван" - у 1995 році. Вони здобули свої "звання" від топ-представників російського кримінального світу.