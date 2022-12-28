Стародавні обряди на Новий рік, які приносять багатство та щастя [ Редагувати ]
Прихід нового року відзначали у багатьох країнах світу із давніх часів. Традиції дотримувалися впродовж багатьох століть багато і люди в такий спосіб намагалися залучити у новому році щастя, багатство, здоров'я та кохання.
Новорічний хліб
У багатьох народах до нового року пекли великий домашній хліб. Без нього не обходився жоден святковий стіл і часом хліб був однією з головних страв. У давнину люди вірили, що ситна святкова вечеря - запорука достатку в новому році.
Монетки по всьому будинку
Щоб у будинку водилися гроші та удача, а життя було в достатку і щасливим, напередодні нового року розсипали монетки по кутках. Спочатку сипали пшеницю - вона за давніх часів була дуже цінною. Але пшеницею посипають і досі під час колядок.
Спалення мітли
Щороку напередодні свята спалювали мітлу, якою прибирали хату. За 12 місяців вона ставала брудною, і в ній було багато негативної енергії. Тому стару спалювали, а з новою мітлою входили до нового року.
Світильники
Найпершими подарунками були світильники. Їх 1 січня древні римляни дарували один одному разом із монетками, фініками та спеціальними хлібцями. Ці світильники були глиняні й вважалося, що вони принесуть удачу, щастя та багатство.
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