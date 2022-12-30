Померла "королева панку" Вів'єн Вествуд [ Редагувати ]
Британський модельєр Вів'єн Вествуд померла у віці 81 року. Про це йдеться у заяві її модного будинку Vivienne Westwood.
Там уточнили, що Вествуд "мирно померла в оточенні своєї родини" у Лондоні. Причини смерті та будь-які подробиці не розголошуються.
Вів'єн Вествуд вважається засновницею стилю панк у високій моді. Почала займатися дизайном у 1970 році, створюючи одяг для байкерів і панків, який продавався в лондонському магазині Let It Rock її чоловіка - музиканта, модельєра та продюсера Малкольма Макларена.
У 1973-1974 крамниця була перейменована на Too Fast To Live Too Young To Die, в 1974-1976 роках - на Sex.
Коли Макларен став менеджером панк-групи Sex Pistols, Вествуд разом із ним визначала вигляд її учасників. Згодом вона створила власний бренд одягу і на багато років поставила напрямок розвитку світу високої моди, збагативши його елементами культури панк-року та музики нової хвилі.
Власний бренд одягу Vivienne Westwood вона створила у 1981 році. Дизайнерка була першою, хто ввів естетику панку у високу моду.
У 1990-х Вествуд стала другою жінкою-модельєром Сполученого Королівства після Мері Куант, яка представила свої колекції у Парижі.
У 2006 році Вествуд здобула з рук королеви Єлизавети II титул Дами-командора Ордену Британської Імперії. На сьогоднішній день у всьому світі відкрито понад 500 магазинів Vivienne Westwood.
На початку 2000-х Вів'єн Вествуд почала займатися активізмом, що позначилося на її роботах. Основною темою її колекцій стали екологія та кліматичні зміни. 2015 року Вествуд під'їхала до будинку британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона на танку, протестуючи проти видобутку сланцевої нафти.
Вів'єн Вествуд
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